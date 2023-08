MILANO (ITALPRESS) – Dalle 21 di ieri sera, e solo per 48 ore, è disponibile il preorder della versione “Aquamarine Green Edition” del vinile “1989 (Taylor’s Version)”, l’atteso album di Taylor Swift, in uscita il prossimo 27 ottobre.

L’annuncio di questa speciale versione colorata arriva dopo aver reso disponibile la scorsa settimana, esclusivamente per 48 ore, la versione del vinile “Sunrise Boulevard Yellow Edition”. “Aquamarine Green Edition” è disponibile solo fino alle 21 di domani, mercoledì 23 agosto.

La notizia della pubblicazione di “1989 (Taylor’s Version)” è avvenuta a sorpresa sul palco dell’ultima data della prima parte dell'”Eras Tour”, a Los Angeles, lo scorso 10 agosto. Il tour di Taylor Swift, artista multiplatino, farà tappa anche in Italia per due date evento andate completamente sold out in poco tempo, in programma il 13 e 14 luglio 2024 allo Stadio San Siro di Milano.

“Sorpresa!!! 1989 (Taylor’s Version) sta per arrivare! Questo album ha cambiato la mia vita in innumerevoli modi e mi riempie di gioia annunciare che la mia versione di “1989” uscirà il 27 ottobre. Ad essere del tutto onesti, questa è la mia ri-registrazione preferita che abbia mai fatto perchè le 5 tracce di From The Vault sono pazzesche. Non riesco a credere che siano state lasciate indietro. Ma non per molto!”.

L’album, pubblicato originariamente nel 2014, certificato disco di platino in Italia con all’interno singoli come “Shake it off”, “Blank Space”, entrambi dischi di platino, e “We Are Never Ever Getting Back Together”, disco d’oro, ha già visto estratti “This Love (Taylor’s Version)” nel maggio 2022 come colonna sonora di “The Summer I Turned Pretty” e “Wildest Dream (Taylors’ Version)”, dopo che il brano era diventato virale su TikTok.

“1989 (Taylor’s Version)” è la quarta re-incisione della prima parte della discografia dell’artista, dopo “Fearless”, “Red” e “Speak Now”, uscito il 7 luglio.

(ITALPRESS).

