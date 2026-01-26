Tavolo verde, Agus “Priorità assoluta ai bandi per investimenti su sviluppo e innovazione”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Valutare i danni causati dal ciclone Harry che negli scorsi giorni si è abbattuto sulla Sardegna e nel contempo rafforzare le risorse per investimenti produttivi delle aziende agricole sarde e garantire una programmazione più efficace degli strumenti di sostegno, sono i temi emersi nel corso della riunione del Tavolo verde, che si è svolto questa mattina a Cagliari con le associazioni di categoria del comparto agricolo, presieduta dall’assessore regionale dell’Agricoltura Francesco Agus. “Il Tavolo di questa mattina è stato innanzitutto un momento di confronto per fare il punto sugli effetti degli eventi eccezionali che, nei giorni scorsi, hanno colpito duramente la Sardegna a seguito del passaggio del ciclone Harry – spiega l’assessore dell’Agricoltura Francesco Agus – Attendiamo di capire le misure che verranno messe in campo dall’Europa e dal Governo nazionale per valutare in che proporzione la Regione debba fare la sua parte. Resta prioritario l’impegno a intervenire con tempestività per sostenere le aziende agricole che hanno subito danni rilevanti durante l’emergenza”.

(CSR) 2023-2027 e, in particolare, la volontà dell’Assessorato di implementare le risorse destinate all’intervento SRD01 sugli investimenti produttivi per la competitività delle aziende agricole e di accelerarne i tempi. “Allo stesso tempo – prosegue Agus – il confronto ha consentito di affrontare un tema centrale e particolarmente atteso dal comparto: la destinazione di oltre 110 milioni di euro sugli investimenti produttivi, una dotazione significativa pensata per rafforzare la competitività delle imprese agricole, integrando e valorizzando le risorse previste dall’Unione Europea”. Durante la discussione ampio spazio è stato dedicato al bando in uscita sugli investimenti produttivi agricoli per la competitività delle aziende agricole, misura che ha l’obiettivo di sostenere la capacità produttiva, la presenza sui mercati e la redditività delle imprese del settore.

Tra gli investimenti ammissibili quello per il miglioramento e adeguamento delle condizioni fondiarie, strutturali e delle dotazioni aziendali; quello per il risparmio e l’efficientamento energetico, per dotazioni aziendali come l’acquisto di attrezzature funzionali alle attività di allevamento e controllo dei processi produttivi o ancora acquisto di macchine, attrezzature e impianti per la gestione delle operazioni collegate al ciclo dei prodotti agricoli. Nel corso dell’incontro è emersa con chiarezza anche l’esigenza di una calendarizzazione più ordinata dei bandi: la pubblicazione simultanea di più misure, infatti, rischia di creare difficoltà operative per le imprese e per i professionisti del settore oltre ad allungare i tempi di istruttoria delle pratiche. L’obiettivo condiviso è quello di distribuire nel tempo le opportunità di finanziamento, evitando sovrapposizioni e, soprattutto, duplicazioni della spesa su uno stesso intervento tra fondi europei e risorse regionali.

“Una programmazione di questo tipo – conclude l’assessore Agus – consentirà di utilizzare in modo più efficiente le risorse disponibili e di garantire alle aziende agricole strumenti chiari, accessibili e coerenti con le reali esigenze dei territori”. Nel quadro del CSR i prossimi interventi, i cui bandi usciranno in questi primi mesi del 2026, riguarderanno il “Pacchetto Giovani”, ritenuto uno degli strumenti chiave per favorire il ricambio generazionale e sostenere l’ingresso di nuove competenze nel comparto agricolo sardo, gli investimenti per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e quelli dedicati alle strade rurali.

