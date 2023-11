NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – New York tiene testa a Boston, ma alla fine deve arrendersi ai Celtics che si impongono 114-98 davanti al proprio pubblico. Il trascinatore ancora una volta è Jason Tatum che mette a referto 35 punti, 7 assist e 6 rimbalzi, facendo la differenza soprattutto nell’ultimo quarto. Altri quattro in doppia cifra: 22 punti per Brown, 21 per Porzingis, 14 per Holiday e 12 (dalla panchina) per Hauser. Knicks che invece se la giocano finchè possono con i 26 punti di Brunson, i 25 di Randle (con 9 rimbalzi), i 16 di Hart (anche per lui 9 rimbalzi) e i 12 di Grimes, prestazioni che non bastano per evitare un ko che interrompe la serie delle tre vittorie consecutive.

Quattro in tutto le gare nella notte Nba. A Toronto i Raptors vincono 111-107, faticando più del previsto contro Washington all’ottava sconfitta in 10 gare. La differenza la fa Siakam che fa registrare al suo attivo 39 punti, 11 rimbalzi e 7 assist, mentre ai Wizards, privi di Danilo Gallinari, non bastano i 34 punti di Kuzma.

Dopo due sconfitte, vincono i Milwaukee Bucks che battono i Chicago Bulls in casa imponendosi 118-109 con Giannis Antetokounmpo che si carica i suoi sulle spalle e piazza una doppia doppia da 35 punti e 11 rimbalzi.

Infine c’è il successo casalingo dei Sacramento Kings che battono 132-120 i Cleveland Cavaliers, grazie ai 28 punti di Fox, ai 25 punti (con 8 rimbalzi) di Murray, alla tripla doppia sfiorata da Sabonis (che chiude con 23 punti, 10 assist e 9 rimbalzi) e ai 20 punti di Huerter.

