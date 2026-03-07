ROMA (ITALPRESS) – Un ritorno che può cambiare gli equilibri della Eastern Conference. Jayson Tatum è tornato in campo dieci mesi dopo la rottura del tendine d’Achille e per ora si è accontentato di cambiare gli equilibri del match vinto dai Boston Celtics contro i Dallas Mavericks per 120-100. Il 28enne ha messo a referto una doppia doppia da 15 punti e 12 rimbalzi (oltre a 7 assist) in poco più di 26 minuti, affiancando l’altra star Jaylen Brown, autore di 24 punti. Non sono bastati i 38 punti di Nikola Jokic, il ritorno dopo quaranta giorni di Aaron Gordon e una percentuale superiore al tiro da 2 (67% contro il 62%) invece ai Denver Nuggets per evitare una sconfitta pesantissima in casa. Alla Ball Arena i New York Knicks si impongono per 103-142 grazie ad un miglior dato dall’arco (47% contro il 20%), ai quasi 20 rimbalzi totali di differenza nel conteggio complessivo, oltre che alla prestazione di Ogugua Anunoby, protagonista con 34 punti, frutto di un 11/17 dal campo. Ad Ovest i Los Angeles Lakers possono così accorciare su Denver grazie al successo sugli Indiana Pacers per 128-117 senza LeBron James. La scena se la prende il solito Luka Doncic che chiude a quota 44 punti segnati, con 9 rimbalzi, 5 assist e 7/14 al tiro dalla lunga distanza.

Pascal Siakam è il migliore dei Pacers con 26 punti, ma non basta contro questa versione dei gialloviola. Non sono sufficienti all’altra metà di Los Angeles, i Clippers, neanche i 30 punti e 9 rimbalzi del grande ex Kawhi Leonard. I San Antonio Spurs rimontano dal -25 toccato nel terzo quarto e chiudono sul 116-112, affidandosi a Victor Wembanyama (27 punti e 10 rimbalzi) e a Julian Champagnie, che realizza cinque triple su otto in una serata da 20 punti e 9 rimbalzi. Vincono anche gli Houston Rockets che si impongono per 106-99 sui Portland Trail Blazers con Alperen Sengun (28 punti) e Amen Thompson (26) sugli scudi. Sono 32 invece i punti di Devin Booker nella vittoria dei Phoenix Suns contro i New Orleans Pelicans (118-116). A Charlotte infine c’è lo zampino di Tyler Herro (33 punti, 9 rimbalzi e 9 assist) sul passo falso – dopo sei vittorie consecutive – degli Hornets. I Miami Heats si regalano il quarto successo di fila, godendosi anche la doppia doppia di Bam Adebayo (24 punti e 12 rimbalzi). Out Simone Fontecchio per un problema muscolare all’inguine.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).