Tarquinio “Vorrei un’Europa protagonista di iniziative diplomatiche”

ROMA (ITALPRESS) - Diritti, lavoro e pace: questi i capisaldi della candidatura alle Europee di Marco Tarquinio, schierato dal Pd nella lista per la circoscrizione Italia centrale, intervistato da Claudio Brachino per la rubrica Primo piano - Elezioni europee 2024 dell'Agenzia Italpress. "C'erano diverse proposte per una mia candidatura, ma ho preso in considerazione solo quella del Pd con cui mi sono candidato da indipendente: lì c'è dentro un pezzo importantissimo della mia cultura personale e politica, ovvero il solidarismo che storicamente ha prodotto le riforme più importanti". fsc/mrv