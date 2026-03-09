Tappa brasiliana per il progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”

GENOVA (ITALPRESS) – Seconda giornata della missione istituzionale dell’assessore all’Immigrazione ed Emigrazione Paolo Ripamonti in Sud America legata al progetto “Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo”, l’iniziativa promossa da Regione Liguria per rafforzare il legame culturale, identitario ed economico con le comunità liguri oltreoceano. Tappa a Poços de Caldas, nello Stato di Minas Gerais, una città storica del Brasile meridionale conosciuta per le sue acque termali, per il turismo e per il forte legame con le comunità di origine italiana. La giornata è iniziata con la visita alla Fazenda Marianna, storica azienda agricola situata a São Sebastião e gestita da Eduardo Carvalho, una realtà che vanta oltre cento anni di storia e che rappresenta una parte importante della tradizione brasiliana legata alla produzione del caffè. Il caffè, infatti, è uno dei fili che più profondamente unisce Italia e Brasile. Tra la fine dell’Ottocento e l’inizio del Novecento milioni di italiani emigrarono in Brasile, anche dalla Liguria, e tanti lavorarono proprio nelle piantagioni di caffè contribuendo allo sviluppo economico e sociale di questo Paese.

“Visitare luoghi come questa storica fazenda – ha dichiarato l’assessore Ripamonti – significa toccare con mano una parte importante della storia dell’emigrazione italiana. Il caffè è stato uno dei simboli del lavoro e del sacrificio di tanti nostri connazionali che hanno contribuito alla crescita del Brasile. Ed è stato interessante scoprire che le macchine oggi usate nella produzione del caffè in Brasile provengono proprio da quelle usate per le colture di olivo in Italia. Con il progetto Lanterna – Luce dei Liguri nel Mondo vogliamo rafforzare il legame con queste comunità, valorizzando le radici comuni e costruendo nuove opportunità di collaborazione culturale ed economica tra la Liguria e i territori che hanno accolto i nostri emigrati. Un ringraziamento particolare va all’associazione Circulo Italo-Brasileiro do Minas Gerais, alla presidente Elaine Piva, ad Alberto Cisico e all’architetto Andre Luiz Civitarese, che hanno organizzato e ci hanno accompagnato in questa giornata di incontri”. Successivamente la visita è proseguita nel centro di Poços de Caldas, con una tappa al Parque do Cristo, uno dei punti panoramici più suggestivi della città, e l’incontro con alcune realtà locali, in vista dell’inaugurazione della prima Lanterna, simbolo del legame con le comunità della Liguria nel mondo.

