Taormina Food Expo, Franceschini “Vetrina eccellenze agroalimentari”

PALERMO (ITALPRESS) - "Taormina Food Expo si pone come momento caratterizzante della promozione dell'eccellenza agroalimentare siciliana a livello internazionale. Per questo come Cna abbiamo fatto arrivare a Taormina una decina di buyer internazionali. La manifestazione da l'opportunità a tante piccole imprese siciliane di rappresentare al meglio la propria eccellenza produttiva . Come Cna riteniamo che sia opportuno continuare su questa strada per sostenere il progetto e auspichiamo che possa trovare un consolidamento nel panorama degli appuntamenti internazionali del settore". Lo ha detto Antonio Franceschini, responsabile dell'Ufficio Promozione e Mercato Internazionale di Cna. (ITALPRESS) mrv/trl