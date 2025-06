Tananai in uscita con il suo nuovo singolo ‘Bella Madonnina’

ROMA (ITALPRESS) – Esce oggi “Bella Madonnina”, il nuovo singolo di Tananai, disponibile su tutte le piattaforme digitali e in radio per Eclectic Records Srl/EMI Records Italy (Universal Music Italia).

“Bella Madonnina” è un brano leggero e divertente scritto e prodotto da Tananai, che racconta di una notte di tanti anni fa in cui, rimasto solo e senza modo di tornare a casa, si è ritrovato a immaginare di parlare con la Madonnina del Duomo di Milano, in attesa che riaprisse la metropolitana.

Il dialogo, trasformato in canzone, si svolge su una composizione musicale elettronica fatta di pochi elementi, ma che proprio per questo risulta fresca e in linea con il percorso dell’artista. Tananai torna con un brano che si distingue dal classico tormentone grazie a sonorità che gli sono estremamente familiari, portando un sound caratterizzante che esprime l’estro personale dell’artista.

In seguito all’uscita di “Alibi” a marzo, ballad presente nella colonna sonora del film “L’amore, in teoria”, Tananai ha concluso il 28 aprile a Parigi il “Calmocobra European Tour 2025”, il suo primo tour europeo, che gli ha permesso di incontrare i fan anche fuori dai confini dell’Italia, cantando i suoi più grandi successi e l’ultimo album “Calmocobra”, certificato disco di platino.

Il viaggio live di Tananai non si ferma continuerà sui palchi dei principali festival estivi italiani, a partire dal 19 giugno a Roma presso l’Ippodromo delle Capannelle, continuando poi a Trento, Collegno, Ferrara, Servigliano, Francavilla.

Il cantautore sarà presente poi anche a Genova, Lecce, Barletta, Palermo, Catania e Cinquale. Dopo una tappa nella sua città natale, Milano, all’Ippodromo SNAI San Siro, in occasione del Milano Summer Festival, il 5 settembre, Tananai concluderà il viaggio il 13 settembre con una data speciale in Piazza Carlo Di Borbone a Caserta presso la Reggia di Caserta, Patrimonio dell’Umanità UNESCO, nell’ambito del festival Un’Estate Da Belvedere.

– Foto Ufficio stampa Words for you –

(ITALPRESS)