PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Scenderò in pedana qualsiasi cosa accada, 100%”. Gimbo Tamberi, sbarcato nel pomeriggio a Parigi, rassicura tutti: difenderà in pedana il titolo olimpico vinto tre anni fa. Il portabandiera azzurro era stato costretto a rinviare la sua partenza a causa di un sospetto calcolo renale. “Speriamo che riuscirò a saltare alto, ma sicuramente in pedana ci andrò. Come sto? Stavo meglio qualche giorno fa – ha aggiunto l’azzirro -. Speravo di non dover superare anche questa prova, stamattina avevo 38 di febbre, ma adesso con la cura farmacologica sta scendendo, il rene non mi fa più male come due giorni fa quando ho sentito una fitta lancinante, ho ancora un pò di fastidio. Speriamo bene”, ha concluso l’atleta azzurro.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).

