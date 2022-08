ROMA (ITALPRESS) – “Ciao ragazzi, mi avete sentito poco in questi giorni perchè, purtroppo, tornato dall’America, ho avuto l’ennesima sfortuna di questo 2022. Il giorno dopo esser atterrato sono risultato positivo al Covid-19 e questa volta mi ha messo ko”. Lo ha scritto, sui social, Gianmarco Tamberi.

“Ora sono negativo da qualche giorno e ho riiniziato ad allenarmi ma sto facendo una fatica enorme – prosegue il campione olimpico – Tra la tanta stanchezza, la pesantezza alla testa e i dolori muscolari continui, in questo momento mi spaventa l’idea di dover affrontare delle gare tra meno di una settimana. Incrocio le dita e tengo duro, come sempre, ma in questo 2022 sembra veramente che non ne voglia andar giusta una. Meno 14 giorni agli Europei: forse, forse c’è ancora tempo”, ha aggiunto l’azzurro del salto in alto.

L’atleta delle delle Fiamme Oro avrebbe in programma un doppio impegno: l’8 agosto a Szekesfehervar, in Ungheria, nella tappa Gold del Continental Tour, e il 10 agosto a Montecarlo in Diamond League, sulla pedana del suo primato italiano, di 2,39, firmato sei anni fa.

Agli Europei di Monaco di Baviera il turno di qualificazione è previsto per martedì 16 agosto alle 18.35, ovvero tra due settimane esatte; la finale è prevista nella serata del 18 agosto.

