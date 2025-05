Tamajo “Aiutiamo imprese in crisi per loro rilancio”

PALERMO (ITALPRESS) - "Abbiamo istituito una commissione che si occupa di composizione negoziata e crisi d'impresa. È un segnale concreto del nostro impegno per le aziende siciliane in difficoltà e per il rilancio del tessuto produttivo regionale, sfruttando appieno le risorse e le opportunità disponibili". Così Edy Tamajo, assessore regionale alle Attività produttive, a margine del convegno “La nuova composizione negoziata: una criticità aziendale si trasforma in opportunità di rilancio e la digitalizzazione al servizio delle imprese” che si è svolto alla Camera di Commercio di Palermo Enna. xd6/vbo/gtr