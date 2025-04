Tajani “India partner imprescindibile, positivo incontro con presidente”

NEW DELHI (INDIA) (ITALPRESS) - L'India è un partner imprescindibile e può avere un ruolo importante per la stabilità dell'area dell'indo-pacifico. Per noi questo è fondamentale perché dove c'è stabilità c'è possibilità di fare commercio". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, dopo l'incontro a New Delhi con la presidente indiana Droupadi Murmu. "Dobbiamo continuare a lavorare, il rapporto con l'India è sempre più forte, l'incontro con il presidente è stato molto molto positivo. Lascio l'India con la soddisfazione di aver rafforzato i legami. Di aver preparato il terreno anche per rinforzare la Via del Cotone che partirà da Trieste e arriverà proprio in India", ha aggiunto Tajani. Fonte video: Farnesina