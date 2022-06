Tajani “Sosterremo governo Draghi fino a fine legislatura”

"Il governo Draghi per noi deve arrivare alla fine della legislatura perché ci sono tante emergenze da affrontare ma noi continueremo a difendere i nostri valori, le nostre idee e le nostre posizioni come abbiamo fatto sul tema del catasto e sul tema delle vaccinazioni e come stiamo facendo sulla politica fiscale", lo dice il vicepresidente di Forza Italia Antonio Tajani. xc6/tvi/mrv