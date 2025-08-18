Tajani “Si lavora per la pace in Ucraina, speriamo in tempi rapidi”

ROMA (ITALPRESS) - "Si lavora per la pace e speriamo che si possa raggiungere in tempi rapidi, anche se non è facile. Come abbiamo sempre detto, non si può raggiungere la pace senza l'Ucraina, sarà importante quello che farà l'Ucraina". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della camera ardente di Pippo Baudo a Roma, rispondendo a una domanda sul vertice di oggi a Washington.