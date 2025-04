Tajani “Sì all’aumento della spesa per la difesa”

VALENCIA (SPAGNA) (ITALPRESS) - "Noi siamo a sostegno di un rafforzamento della sicurezza, la difesa europea non è soltanto acquisto di armi, guardiamo cosa è successo qui in Spagna, è mancato qualcosa nella sicurezza, vuol dire che i Paesi europei possono essere messi in ginocchio perché ci può essere un attacco, ci può essere un qualsiasi problema". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine del congresso del Ppe a Valencia. "Sicurezza è tutto questo, sicurezza è anche l'organizzazione del funerale di Papa Francesco, se non ci fossero stati strumenti di sicurezza non si sarebbe potuto organizzare. È chiaro che noi siamo assolutamente a favore di un incremento delle spese per la difesa - ha aggiunto -. Già abbiamo raggiunto il 2% del PIL e lo annunceremo al vertice della Nato, ma credo che sicurezza sia un qualcosa che noi dobbiamo garantire ai nostri cittadini". sat/mca3 (fonte video Farnesina)