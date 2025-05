Tajani “Senza l’Europa non possiamo affrontare le grandi sfide”

ROMA (ITALPRESS) - "L'Europa è la nostra identità, è la nostra storia, è il nostro futuro. Senza Europa noi non siamo in grado di poter affrontare le grandi sfide di oggi e di domani. Certo, l'Europa deve essere modificata nei suoi aspetti istituzionali, non si può difendere lo status quo. Abbiamo un programma di riforme da presentare, l'abbiamo già illustrato al congresso del Partito Popolare europeo, ma oggi vogliamo festeggiare in mezzo alla strada la festa dell'Europa. Perché l'Europa siamo noi, l'Europa è la nostra identità, la nostra storia e anche il nostro futuro". Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa per illustrare la proposta di candidatura di Roma a "Capitale europea della Cultura". xb1/pc/mca2/