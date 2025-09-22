Tajani “Russia vuole testare le reazioni della Nato e dell’Europa”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Credo che la Russia voglia testare le reazioni della Nato e dell'Europa: è qualcosa che è sempre accaduto, nonché un modo per verificare che tipo di reazione hanno i nostri reparti e per dare segnali di forza". Così il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine delle iniziative legate all'80esima Assemblea Generale dell'Onu, rispondendo a una domanda dell'Italpress. "La Nato dovrà dimostrare la sua capacità, ma sono assolutamente convinto che neanche da parte russa si voglia arrivare a una terza guerra mondiale perché le forze in campo sarebbero svantaggiose per loro - aggiunge Tajani, - Le loro sono più mosse politiche che scelte militari, ma proprio per questo dobbiamo rafforzare la nostra sicurezza per impedire che avvenga mai una guerra". xo9/sat/mca1 (video di Stefano Vaccara)