Tajani “Putin prende in giro Trump, ora nuove sanzioni per la Russia”

ROMA (ITALPRESS) – Dopo la violazione dei cieli della Polonia da parte russa, la Nato ha deciso di lanciare una missione sul fianco Est del confine europeo. “È un rafforzamento del sistema di difesa aerea già intervenuto l’altra notte a proteggere i cieli della Polonia Daremo il nostro contributo, non vogliamo aumentare la pressione su Putin con mezzi militari, ma indicare alla Russia che difenderemo i nostri alleati senza esitazione. Che non si mettano in testa di poter avviare nuove avventure militari”, spiega il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un’intervista a La Stampa.

Trump continua a dire di aver perso la pazienza con Putin, ma non accade nulla. “Il problema in questo caso è stato Putin, che non si è mostrato all’altezza delle aspettative del vertice in Alaska. Putin sta prendendo in giro Trump, gli aveva promesso di fare cose che non ha fatto”, osserva

Secondo il ministro per fare sì che Putin si sieda al tavolo della trattativa “bisogna bloccare i flussi di denaro che gli permettono di sostenere un esercito di 1,5 milioni di persone in cui ogni soldato guadagna il triplo di un operaio russo. Per questo siamo favorevoli alle nuove sanzioni europee verso Mosca”.

Per quanto riguarda il riconoscimento dello Stato di Palestina, “siamo favorevoli, ma ci vogliono condizioni che oggi mancano”, osserva. Inoltre “noi sosteniamo il progetto di ‘due popoli in due Stati’, ma ottant’anni di conflitto non si risolvono coi proclami. Siamo favorevoli a una missione Onu a guida araba e a impegnare militari italiani”.

