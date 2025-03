Tajani “Presenza militare in Ucraina? Riflettere attentamente”

ALGERI (ALGERIA) (ITALPRESS) - "Credo che prima di parlare di presenza militare europea in Ucraina, bisognerà riflettere molto attentamente". Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un punto stampa a margine degli incontri nell'ambito della sua visita ufficiale in Algeria. "Io ho sempre detto che sarebbe meglio, finita la guerra, dar vita magari a una zona cuscinetto dove possa esserci una presenza militare sotto l'egida delle Nazioni Unite con una decisione del Consiglio di sicurezza dell'Onu proprio per garantire una pace giusta e duratura", ha detto il ministro. (ITALPRESS). abr/gtr (Fonte video: Farnesina)