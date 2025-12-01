Tajani “Più dei dazi mi preoccupa il rapporto euro-dollaro”

MILANO (ITALPRESS) - "Per quanto riguarda l'export negli Stati Uniti mi preoccupa, più del 15% di dazi, il rapporto euro dollaro. Se il dollaro continua a decrescere, noi avremo delle difficoltà. Per questo bisogna abbassare il costo del denaro e bisogna fare un quantitative easing, cioè comprare da parte della Banca centrale europea titoli di Stato per avere più liquidità sul mercato e quindi abbassare il valore dell'euro, perché il nostro prodotto possa essere più competitivo quando viene esportato nel mercato americano". Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani. xm4/ads/mca1