Tajani “Pieno sostegno dell’Italia all’Ucraina, lavoriamo insieme per la pace”

NIAGARA-ON-THE-LAKE (CANADA) (ITALPRESS) - "Pieno sostegno" dell'Italia "all'Ucraina, sia dal punto di vista finanziario, sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista militare. Siamo pronti a inviare un nuovo pacchetto di sostegno, stiamo lavorando anche per inviare materiale nel settore della produzione energetica e investiremo diverse decine di milioni". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della riunione dei ministri degli Esteri del G7 in Canada. "Continueremo tutti insieme a lavorare per la pace, sostenendo anche le iniziative degli Stati Uniti. È tutto nelle mani di Putin", ha sottolineato Tajani. Con il ministro degli Esteri ucraino "abbiamo affrontato anche il tema della corruzione, ci ha assicurato che le cose stanno cambiando. Siamo pronti a sostenere iniziative anticorruzione in Ucraina anche per la futura adesione all'Unione europea". xi2/fsc/mca1 (Video di Stefano Vaccara)