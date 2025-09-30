ROMA (ITALPRESS) – Il piano annunciato da Trump “mi pare un importante passo in avanti, ha raccolto il consenso non solo di Netanyahu ma anche di tanti Paesi arabi. Questo significa che può procedere nella direzione della pace, arrivare a un cessate il fuoco, alla liberazione degli ostaggi, il ritiro delle truppe israeliane e la liberazione dei prigionieri palestinesi. Se Hamas sira sì, si potrà davvero vedere la luce in fondo al tunnel”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, parlando con i cronisti a margine di un evento. “Se il buongiorno si vede dal mattino – sottolinea – l’incontro tra Netanyahu e Trump è stato positivo. Noi siamo pronti a fare la nostra parte qualora si dovesse arrivare a questa amministrazione sostenuta da una presenza internazionale, anche se dovesse esserci una presenza militare siamo pronti a farlo”. Tajani osserva che se “dobbiamo lavorare per la costruzione dello Stato palestinese bisogna riunire Cisgiordania e Gaza” e il riconoscimento dello Stato della Palestina “è un percorso non facile ma va perseguito”, Per Tajani, infine, quella di non forzare il blocco navale da parte della Flotilla “mi pare una scelta di buonsenso. Forzare il blocco serve solo a mettere a repentaglio le imbarcazioni e le persone che ci sono dentro. Noi abbiamo sempre invitato tutti alla prudenza, ieri ho chiamato il ministro degli Esteri israeliano Saar chiedendogli che, in caso di tentativo di forzare il blocco, non ci sia violenza nei confronti nè dei parlamentari e nè dei cittadini italiani. Questo per noi è importante”.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

