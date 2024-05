Tajani “Non manderemo soldati italiani in Ucraina”

REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) - "Abbiamo sempre detto che non siamo in guerra con la Russia, non manderemo soldati italiani a combattere in Ucraina. Noi difendiamo il diritto dell’Ucraina a essere uno Stato indipendente ma non siamo in guerra con la Russia. La nostra posizione è sempre questa, non abbiamo mai cambiato idea”. Lo ha detto il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine di un appuntamento elettorale a Reggio Calabria. xa5/ads/gsl