MILANO (ITALPRESS) – “Ci possono essere le dichiarazioni che non si condividono, penso a quella” fatta da Trump “che riguarda i nostri militari in Afghanistan. Ricordiamo i nostri caduti, ricordiamo tutti i decorati al valore militare, sono caduti in combattimento, non sono caduti stando nelle retrovie. Quindi, il rispetto per i nostri militari è sempre qualche cosa per la quale noi non possiamo non puntare i piedi. Se un amico, un alleato dice cose che non condividiamo lo diciamo in maniera molto chiara. Noi continuiamo a rendere onore a tutti i nostri militari”. Così il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine dell’evento “Più libertà, più crescita”, organizzato dal partito a Milano per celebrare l’anniversario dalla discesa in campo di Silvio Berlusconi. “Bisogna lavorare per il confronto, il dialogo anche con gli Stati Uniti. Siamo parte della stessa alleanza, siamo due facce della stessa medaglia – ha sottolineato poi Tajani – . A volte ci si perde in un bicchiere d’acqua. Non bisogna neanche allarmarsi per una dichiarazione. Abbiamo visto cosa è successo in Groenlandia e ora si sta andando verso una situazione completamente diversa, che molti prefiguravano. Sempre calma e sangue freddo quando si affrontano grandi questioni”.

“Sono questioni di ordine pubblico, non so. Non so se” alle Olimpiadi Milano Cortina “ci saranno forze di polizia di altri Paese per aiutare i controlli, per azioni antiterrorismo. Quando ci sono grandi eventi internazionali c’è sempre una collaborazione tra le forze di polizia proprio per evitare attentati, per vedere se ci sono malintenzionati, questo è normale. Anche la polizia italiana va all’estero a collaborare con altre polizie quando ci sono questioni di sicurezza. Quindi non mi stupirebbe. Ma non so se ci sono accordi”, rispondendo a chi gli chiedeva di un’eventuale presenza dell’Ice (l’agenzia federale statunitense per l’immigrazione e il controllo delle frontiere) alle Olimpiadi di Milano Cortina.

