Tajani “Mi auguro che l’Iran scelga la strada del dialogo”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Vediamo che cosa accadrà nei colloqui tra iraniani e americani e speriamo che l'Iran non voglia continuare nel percorso della costruzione della bomba atomica". A dirlo è il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani in risposta a una domanda dell'agenzia Italpress nel corso di un punto stampa all'ambasciata italiana di Washington. xp6/sat/gsl