ROMA (ITALPRESS) – “Noi ribadiamo la nostra posizione sul Nutriscore che rischia di essere parte di una strategia di attacco al Made in Italy, noi siamo il paese più competitivo nel mondo e basta vedere lo spazio di mercato per capire quanta voglia c’è d’Italia e di prodotto di qualità. Non possiamo permettere che una guerra commerciale danneggi da un punto di vista economico e commerciale il nostro Paese che punta sempre di più su una agricoltura di qualità”. Lo ha detto il coordinatore nazionale di Forza Italia Antonio Tajani, durante il Webinar dal titolo “Sicurezza alimentare come pilastro del Made in Italy” organizzato dal Dipartimento Sicurezza alimentare di Forza Italia.

“Stiamo vigilando e siamo molto attenti – ha assicurato – abbiamo rafforzato la nostra presenza in commissione agricoltura al Parlamento europeo e continueremo batterci per tutelare la nostra industria agroalimentare. E’ un impegno costante e saremo inflessibili”.

(ITALPRESS).