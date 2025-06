L’Emilia-Romagna protagonista al Summer Fancy Food

BOLOGNA (ITALPRESS) – Il lancio delle eccellenze agroalimentari dell’Emilia-Romagna promosso dalla Regione in collaborazione con Eataly, Alma Scuola, Unioncamere, Art-ER e Apt servizi, in collaborazione con i Consorzi di Tutela, di fronte a centinaia di operatori, giornalisti, food blogger da tutto il mondo.

E ancora gli incontri istituzionali con la Niaf, la Fondazione Nazionale Italo-Americana, e la celebrazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco. Entra nel vivo la missione della Regione al Summer Fancy Food Show di New York, la manifestazione Usa più importante dedicata alle specialità alimentari e all’innovazione del settore, guidata dal presidente, Michele de Pascale, e dall’assessore all’Agricoltura, Alessio Mammi.

E se l’Italia è partner ufficiale della manifestazione con 360 realtà presenti, l’Emilia-Romagna fa la parte del leone con oltre 40 da tutto il territorio tra le tante imprese e i Consorzi dell’Aceto balsamico di Modena Igp, Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, Aceto balsamico tradizionale di Reggio-Emilia Dop, Parmigiano-Reggiano Dop, Riso del Delta del Po Igp, Grana Padano Dop, Prosciutto di Parma Dop, Piadina romagnola Igp, Amarene brusche di Modena Igp, oltre a Enoteca regionale Emilia-Romagna, marchi e imprese da tutta l’Emilia-Romagna.

La giornata è iniziata con un vero e proprio viaggio sensoriale attraverso i sapori dell’Emilia-Romagna nel contesto unico del ristorante Eataly Serra Rooftop di Madison Square. L’evento ha richiamato oltre duecento persone tra operatori del settore, giornalisti e rappresentanti delle comunità italo-americane che, attraverso degustazioni proposte dai Consorzi di Tutela dell’Emilia-Romagna, hanno potuto gustare i prodotti tipici della nostra regione.

Momento clou al Serra Rooftop, a cui hanno partecipato anche l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessio Mammi, la vicepresidente dell’Assemblea Legislativa, Barbara Lori, e il presidente della Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo, Matteo Daffadà, è stata l’apertura di una forma di Parmigiano Reggiano DOP a cura del Consorzio, seguita da una dimostrazione di preparazione della pasta fresca coordinata dallo chef Antonio De Ieso di Alma.

È stata poi la volta di un laboratorio dedicato all’abbinamento tra gelato artigianale e Aceto Balsamico di Modena IGP, un evento che ha segnato l’avvio di un più ampio progetto di promozione che il Consorzio realizzerà, oltre che a New York, anche a Boston, nella Silicon Valley e a Los Angeles. La giornata si è chiusa a Gotham Hall, uno spazio eventi a Manhattan, con un evento promosso dall’Italian Trade Agency e dedicato alla celebrazione della candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale Unesco.

De Pascale e Mammi hanno anche incontrato John F. Calvelli, chairman della Niaf, la Fondazione Nazionale Italo-Americana e Robert Allegrini, presidente e Ceo Niaf. “Inizia la missione dell’Emilia-Romagna a New York- ha dichiarato de Pascale- per difendere i nostri prodotti e promuovere l’export emiliano-romagnolo negli Stati Uniti, oltre a 10 miliardi, in particolare al Fancy Food per i nostri prodotti agroalimentari. I cittadini del mondo hanno il diritto di poter acquistare prodotti di cui conoscono la provenienza, la qualità e la sicurezza. Siamo qui per convincere anche la comunità americana che la libertà del commercio è fondamentale e che non possono trovare prodotti migliori di quelli che abbiamo in Emilia-Romagna. Quindi siamo qui, assieme ai Consorzi, per rilanciare il nostro export”.

“Siamo al fianco delle imprese e dei produttori con iniziative di promozione per competere sui mercati esteri, in particolare quello americano, che è il nostro primo mercato- ha aggiunto Mammi-. L’Emilia-Romagna può vantare caratteristiche che non si comprano e non si possono sostituire: tradizione, passione e innovazione in un mercato sempre più attento alla qualità e alla storia del prodotto, e che gli americani apprezzano tantissimo. Il Summer Fancy Food Show rafforzerà ulteriormente l’opportunità per le nostre imprese e per i consorzi di produttori, consolidando la loro visibilità nel mercato statunitense”.

– Foto Ufficio stampa Regione Emilia-Romagna

(ITALPRESS)