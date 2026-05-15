Tajani “Gli Usa sono il nostro più grande alleato, hanno bisogno di Italia e Ue”

ROMA (ITALPRESS) – “Gli Usa sono il nostro più importante alleato; sono l’altra faccia dell’occidente, una e’ l’Ue e l’altra sono gli Usa. E’ un’alleanza storica e imprescindibile, l’Europa ha bisogno degli Usa ma anche gli Usa hanno bisogno dell’Italia e dell’Europa”. Lo afferma il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a Mattino Cinque.

SULL’IRAN “PREVALGA TRATTATIVA, MA NON PUÒ AVERE ARMA NUCLEARE”

“Bisogna continuare a lavorare affinché l’Iran non abbia l’arma nucleare. L’Iran dice che se gli USA attaccano, loro continuano a lavorare sull’uranio arricchito fino ad arrivare al 90%, questo fa parte di una pressione politica da parte di Teheran. Deve prevalere la trattativa, fermo restando che l’Iran non può avere la bomba atomica e neppure attaccare i Paesi del Golfo”, ha detto Tajani.

“La posizione dell’Ue, che è anche quella dell’Italia, è quella di intervenire per garantire la libertà di navigazione a Hormuz una volta raggiunto il cessate il fuoco, anche con una presenza militare. Noi siamo disponibili a utilizzare i nostri dragamine anche perché siamo i più bravi a sminare i mari, però dovrà esserci una missione sotto la bandiera delle Nazioni Unite o sotto la bandiera dell’Ue, o comunque una missione internazionale”, ha spiegato. “Per adesso rimaniamo a garantire la libertà di navigazione nel Mar Rosso e nell’Oceano Indiano. Abbiamo ribadito che siamo pronti ad andare, ma solo una volta raggiunto il cessate il fuoco stabile”, aggiunge.

– foto IPA Agency –

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