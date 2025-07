Tajani “Energia è la chiave di competitività del Paese, serve il nucleare”

ROMA (ITALPRESS) – “Il tema energia è l’elemento chiave per garantire competitività al nostro sistema Paese. Noi siamo la seconda potenza industriale europea, siamo la quarta potenza commerciale nel mondo e il costo dell’energia a volte rappresenta piombo sulle ali del nostro sistema. Se vogliamo competere abbiamo bisogno di infrastrutture, di costi energetici più bassi”.

Così il vicepremier, ministro degli Esteri e segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine degli Stati Generali dell’Energia di Forza Italia. “Serve il mercato unico dell’energia che è fondamentale. Inoltre, bisogna fare una scelta in favore del nucleare perché è una fonte energetica non inquinante e bene ha fatto il governo ad aver imboccato la strada del nucleare di ultima generazione per garantire competitività al Paese”, aggiunge.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS)