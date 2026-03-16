BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Abbiamo fatto un quadro della situazione generale, ho ribadito l’impegno dell’Italia a mantenere fede agli accordi con la Nato. I nostri militari rimarranno, anche se in forma ridotta, nelle basi Nato e anche della coalizione anti-Daesh. È stato ridotto il numero dei militari di fronte agli attacchi, ma rimarremo lì per mantenere l’impegno che abbiamo preso. Un’analisi a 360 gradi della situazione e della voglia dell’Italia di essere protagonista all’interno della Nato”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani, in un punto stampa a margine del Consiglio Affari esteri a Bruxelles.

Sull’Ucraina: “Ho ribadito l’impegno dell’Italia a sostenere l’Ucraina. Continuiamo a ribadire il nostro sostegno e la nostra condanna dell’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa. Noi siamo dalla parte dell’Ucraina e non siamo dalla parte della Federazione Russa”.

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