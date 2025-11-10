Tajani “Con Lobuono la Fiera del Levante era un evento nazionale”

BARI (ITALPRESS) - "Lobuono rappresenta la discontinuità e il futuro. L'onorevole Decaro, che certamente è un parlamentare molto capace, rappresenta il passato perché era l'ombra di Emiliano, il suo vice. Non c'era evento nel quale i due non apparissero insieme. Decaro rappresenta quindi la continuità con un governo che a mio giudizio non ha fatto bene in questa Regione. Lobuono rappresenta il rinnovamento". Lo ha dichiarato a Bari il vicepremier e ministro degli Esteri, nonchè segretario di Forza Italia, Antonio Tajani, a margine di un evento a supporto del candidato presidente dell'area moderata Luigi Lobuono. "Cito un esempio su tutti: la Fiera del Levante, quando Lobuono ne era alla guida, era un crocevia di interessi positivi per Bari e per l'intera Puglia per la crescita economica - ha aggiunto -. Ricordiamo infatti che la Puglia è una regione industriale. Il momento dell'inaugurazione della Fiera del Levante era ogni anno il momento di massima attenzione, con tutti i riflettori accesi su Bari, perché lì c'era l'economia nazionale, lì c'era l'economia reale. Oggi che non c'è più Lobuono, la Fiera è una cosa locale".