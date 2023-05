ROMA (ITALPRESS) – Come sta Berlusconi? “Meglio, ho parlato con lui ieri sera. Sta continuamente migliorando e sta preparando il suo intervento per la manifestazione di Milano. Mi auguro che possa lasciare il San Raffaele nei prossimi giorni, ma è pienamente impegnato e ci da le indicazioni giuste per lavorare al fine di ridurre le tasse ai cittadini”. Così il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, ad Agorà su Rai3.

