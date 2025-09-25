Tajani “Ancora odio verso la presidente Meloni, la violenza verbale deve scomparire dal confronto politico”

ROMA (ITALPRESS) – “Scritte minacciose, parole di odio ancora una volta contro la presidente Giorgia Meloni. Voglio offrire a lei la mia solidarietà, e voglio ripetere ancora una volta che bisogna abbassare i toni dello scontro politico, bisogna riportare il confronto a un livello di civiltà e rispetto che molti sembrano aver smarrito. La violenza verbale, i discorsi di odio devono scomparire dal nostro confronto politico”. Lo dice il ministro degli Esteri e vicepremier, Antonio Tajani sul suo profilo X.

– Foto IPA Agency –

(ITALPRESS).