Tajani “Altri tre studenti palestinesi sono arrivati oggi in Italia, continua il nostro impegno verso la popolazione di Gaza”

ROMA (ITALPRESS) – “Continua l’impegno italiano per l’assistenza alla popolazione di Gaza. Oltre alle operazioni sanitarie, che posizionano l’Italia al primo posto tra i Paesi UE, proseguono gli arrivi di parenti diretti di cittadini palestinesi già in Italia. La Farnesina sta lavorando con i Paesi della regione per rafforzare l’apertura di un canale per l’uscita di studenti universitari. Oggi sono arrivati in Italia altri tre cittadini palestinesi destinati ad un percorso di formazione accademica nell’ambito di un’operazione che dovrebbe vedere l’arrivo di oltre 100 studenti”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, in un post su X.

