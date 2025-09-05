Tajani “Agire con determinazione per un’Europa più forte ed efficace”

ROMA (ITALPRESS) – “Oggi a Barcellona per il New Economy Forum. È stata un’occasione per discutere del futuro del nostro continente. Dobbiamo lavorare insieme per un’Europa più forte ed efficace, con riforme in grado di rispondere alle esigenze dei cittadini. Dobbiamo agire con determinazione per difendere la pace e i nostri valori”. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, sui social. “Dolors Montserrat è un’amica dell’Italia, condivide la nostra visione di un’Europa unita dove insieme si vince”, conclude.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).