Taglio delle accise, Meloni “Misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori”

ROMA (ITALPRESS) – “Con il Consiglio dei Ministri di ieri sera abbiamo adottato misure concrete per sostenere famiglie, imprese e lavoratori in una fase ancora segnata dalle tensioni sui mercati internazionali. Confermiamo il taglio delle accise, proroghiamo il credito d’imposta per l’autotrasporto con una dotazione complessiva di 300 milioni di euro, rafforziamo il sostegno al comparto agricolo e incrementiamo di 80 milioni di euro annui il Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale. Abbiamo inoltre approvato interventi importanti per Niscemi, a tutela della sicurezza del territorio e dei cittadini. Continuiamo a intervenire con serietà e concretezza per difendere il potere d’acquisto degli italiani, sostenere il sistema produttivo della Nazione e dare risposte ai territori”. Lo scrive sul suo profilo X la premier Giorgia Meloni.

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