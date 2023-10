Tagliavanti (Camera Commercio Roma) “Puntare sui mercati esteri”

ROMA (ITALPRESS) - "Il bando è importante non tanto per la Camera di commercio, quanto per il sistema delle imprese del Lazio che sono 650mila e ultimamente hanno scoperto con particolare vigore l'internazionalizzazione". Lo ha detto il presidente della Camera di Commercio di Roma, Lorenzo Tagliavanti, a margine della presentazione del bando "Voucher per l'internazionalizzazione delle PMI", presso la sede della Regione Lazio. Gestito completamente on line da Lazio Innova tramite la piattaforma GeCoWeb Plus, il bando si aprirà il 9 novembre alle ore 12 e si chiuderà il 14 dicembre 2023 alle ore 18. xb1/xl3/mgg/mrv