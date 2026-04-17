Taekwondo, Sofia Frassica conquista la medaglia d’argento ai Mondiali Junior di Tashkent

TASHKENT (UZBEKISTAN) (ITALPRESS) – Sofia Frassica è medaglia d’argento mondiale. L’azzurra della categoria -63 kg regala all’Italia del taekwondo un risultato prestigioso ai Mondiali Junior 2026 di Tashkent, cedendo soltanto in finale alla padrona di casa uzbeka Mohidil Uktamjonova per 2-1 (0-0, 1-5, 0-3) e consegnando al taekwondo italiano in rosa uno dei podi più preziosi mai conquistati a livello giovanile. Un argento che vale oro per il movimento femminile azzurro. Disputare una finale mondiale in casa dell’avversaria, davanti a un pubblico completamente schierato per Uktamjonova, e arrivarci dopo un percorso di cinque incontri tutti vinti, racconta meglio di qualsiasi statistica la prestazione della pugliese in questa rassegna iridata.

“Ringrazio la Federazione per la fiducia e per tutto il supporto nella preparazione, la squadra e la mia società – ha dichiarato Frassica a caldo – Mi dispiace non aver portato a casa l’oro, ma questo è uno stimolo in più: ci lavoreremo”.

Il cammino dell’azzurra verso il podio è stato di alto livello. Partita dai trentaduesimi di finale, Frassica ha eliminato in sequenza la serba Vanja Rankov, la spagnola Africa Pereniguez Martinez, la russa Varvara Griazanova e la cinese Ruxu Du, prima di superare in semifinale la belga Noa Beckers con il punteggio di 2-1 in un incontro combattuto e risolto con grande lucidità dopo aver ceduto il primo round. Un risultato che porta il tricolore sul podio in una rassegna segnata da un numero record di partecipanti e da un livello tecnico elevato nel taekwondo juniores internazionale.

– Foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).