Taekwondo, quattro argenti e due bronzi per il ‘Ciao Team’ in Corea

CHUNCHEON (COREA DEL SUD) (ITALPRESS) – Si è concluso oggi a Chuncheon, nella regione del Gangwon, in Corea del Sud, il World Taekwondo Demonstration & Breaking Championships 2025, il campionato mondiale dedicato interamente al freestyle. Il Ciao Team ha conquistato un totale di sei medaglie, confermandosi anche in questa edizione internazionale sia a livello individuale che di squadra.

Quattro gli argenti: Giada Bronzetti nel multiple kicks, Valentina Arlotti e Cristian Borrello nel freestyle individuale. La quarta medaglia è stata conquistata dal team demonstration composto da Andrea Norbiato, Federico Serain, Beatrice Coradeschi, Emanuele Fugazza, Filippo Di Vincenzo e Luca Matellini. Due i bronzi individuali: Beatrice Coradeschi nello spinning kick e Michelangelo Sampognaro nel multiple kicks.

Un risultato che conferma la crescita degli azzurri, ormai in grado di confrontarsi alla pari con le corazzate asiatiche, ed evidenzia i grandi margini di miglioramento del movimento italiano. “Siamo felici di questo secondo posto – ha dichiarato Federico Serain al termine della gara demonstration – anche se puntavamo più in alto. Sappiamo di essere cresciuti molto rispetto a due anni fa, e anche se non abbiamo conquistato l’oro, ci stiamo avvicinando sempre di più al livello dei coreani. Questa rincorsa è stimolante: ci dà la consapevolezza che possiamo fare ancora meglio e competere alla pari”.

