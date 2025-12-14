ROMA (ITALPRESS) – L’ultima giornata degli Europei Under 21 di taekwondo si chiude nel migliore dei modi per l’Italia grazie all’oro conquistato da Mattia Molin nella categoria +87 kg maschile. Una prestazione di alto livello, che ha illuminato il quarto giorno di gare a Pristina (in Kosovo) e ha regalato alla squadra azzurra la sesta medaglia della competizione (la quarta d’oro).

Molin ha costruito il suo cammino con grande autorevolezza sin dai turni iniziali. Dopo il successo netto per 2-0 contro lo spagnolo Raul Gordo Merino nei sedicesimi, l’azzurro ha confermato il suo stato di forma negli ottavi superando il rumeno Robert Manea senza concedere round. Ai quarti di finale Molin ha alzato ulteriormente il livello imponendosi sul turco Rahmet Baran Simsek in un match intenso e combattuto, gestito con intelligenza anche nei momenti più delicati. In semifinale, contro il russo Egor Shefatov, Molin ha offerto forse la prova più dominante della giornata, chiudendo l’incontro sul 2-0 con ampi margini in entrambi i round e mostrando una superiorità tecnica e atletica evidente.

La finale contro il polacco Zbigniew Jablonski ha confermato tutte le qualità dell’azzurro: 2-0 il risultato finale, con un primo round completamente controllato e un secondo gestito con grande lucidità fino all’ultimo scambio, che ha consegnato a Molin la medaglia d’oro continentale Under 21.

Oltre all’impresa di Molin, la giornata conclusiva ha visto diversi italiani impegnati su più categorie. Nei -74 kg Andrea Zappone ha raggiunto i quarti di finale dopo due vittorie importanti contro Andrii Hryhorchuk e Kirill Panasenkov, fermandosi poi contro il croato Grga Dugac. Nei +87 kg si è fermato agli ottavi Matteo De Angelis, sconfitto al terzo round dal greco Petros Giannouchidis dopo un match equilibrato. Nei -58 kg Luigi Antonio Elia e Riccardo Pastore hanno superato i sedicesimi, ma si sono arrestati agli ottavi rispettivamente contro Magomedgadzhi Magomedov e Amine Boukarnia. Nei -68 kg Christian Santinelli e Luca Fabian Serban, entrambi vincenti al primo turno, non sono riusciti a proseguire il loro cammino nei sedicesimi.

Il successo di Molin va ad arricchire un bilancio complessivo estremamente positivo per la delegazione azzurra. Nelle giornate precedenti l’Italia aveva già conquistato importanti medaglie: l’oro di Anna Frassica nella categoria -53 kg femminile, l’argento di Giulia Galiero e il bronzo di Elisa Bertagnin nei -46 kg e altri due prestigiosi titoli continentali maschili vinti da Abderrahman Touiar nei -54 kg e da Ludovico Iurlaro nei -63 kg.

– foto Ufficio Stampa Fita –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]