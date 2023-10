ROMA (ITALPRESS) – Iniziano col botto i campionati Europei Cadetti per squadra nazionale italiana di Taekwondo con la vittoria dell’azzurro Diego Senesi. Il campione in carica ha riconfermato il proprio talento, conquistando la medaglia d’oro in una torneo che ha presentato notevoli sfide. La finale contro il greco Giorgio Mavridis è stata un’occasione per mettere alla prova la capacità di Senesi di mantenere il proprio status di campione. Nonostante un primo round inizialmente in salita, l’atleta italiano ha dimostrato un notevole grado di maturità, riuscendo a invertire la tendenza nei due round successivi e garantendo la vittoria con un punteggio finale di 2-1 a suo favore. L’azzurro ha commentato la sua vittoria, riconoscendo la complessità della sfida e la soddisfazione per il successo ottenuto:”Una vittoria difficile perchè riconfermarsi è molto complicato. Sono felicissimo per questo oro che mi dà tanta motivazione per continuare il mio percorso”.

Sono scesi sul quadrato altri cinque atleti azzurri. Tra loro spicca la campionessa del mondo cadetta in carica, Virginia Lampis, che ha affrontato un match combattutissimo contro la bulgara Marina Myhaylska nei quarti di finale. Lampis, dopo aver vinto il primo round, non è riuscita a prevalere nei successivi due, che si giocano al meglio dei tre round, per pochissimi punti. Domani, seconda giornata di gara con sette azzurri impegnati.

– foto ufficio stampa Fita –

(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]