Taekwondo, Mondiali Wuxi: dieci azzurri a caccia di medaglie

ROMA (ITALPRESS) – La Nazionale italiana di taekwondo è in partenza per Wuxi (Cina), dove dal 24 al 30 ottobre 2025 si disputano i World Taekwondo Championships al Wuxi Taihu International Expo Center.

L’evento con tabelloni a eliminazione diretta e formula “Best of 3”. Saranno dieci gli azzurri convocati, con sette uomini e tre donne pronti a difendere i colori dell’Italia. A guidare la spedizione sarà Simone Alessio, reduce dal bronzo olimpico a Parigi 2024 e già due volte campione del mondo (2019 nei -74 kg e 2023 negli -80 kg). In Cina tenterà una storica tripletta iridata in tre categorie diverse, impresa che ad oggi è riuscita solo allo statunitense Steven Lopez e alla spagnola Brigitte Yagüe.

Accanto a lui, Vito Dell’Aquila, oro olimpico a Tokyo 2020 e campione del mondo 2022 nei -58kg, cercherà di riscattare la sfortunata parentesi olimpica di Parigi, dopo un anno di ritorno progressivo ai vertici internazionali. Completano il gruppo Andrea Conti (-54 kg), Denis Baretta (-63 kg), Ludovico Iurlaro (-68 kg), Angelo Mangione (-74 kg), Mattia Molin (+87 kg), Ilenia Matonti (-49 kg), Anna Frassica (-53 kg) e Giada Al Halwani (-57 kg).

Nel gruppo azzurro saranno presenti anche Andrii Chumachenko (-74 kg) e Renata Podolian (-73 kg), due atleti ucraini che, dall’inizio della guerra, si allenano stabilmente con la Nazionale italiana presso il Centro Tecnico Federale. Secondo la World Taekwondo, l’edizione 2025 registrerà una partecipazione record con 991 atleti da 179 Paesi, oltre alla presenza del Team dei Rifugiati, confermandosi come la kermesse più partecipata della storia iridata.

“Affrontiamo una gara molto impegnativa, con tabelloni lunghi e avversari di alto livello da tutto il mondo – spiega il direttore tecnico Claudio Nolano -. La squadra è costruita su più livelli, tra punte di diamante, atleti esperti e giovani su cui abbiamo deciso di investire. L’obiettivo resta quello di crescere in vista di Los Angeles” .

-Foto ufficio stampa Fita-

(ITALPRESS).