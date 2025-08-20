Tacchini e Casadei inseguono il sogno ai Mondiali di canoa

MILANO (ITALPRESS) - Una cerimonia d'apertura nel segno dell'unione e dello sport. Al via i campionati mondiali di canoa e paracanoa 2025 all'Idroscalo di Milano: saranno 1400 gli atleti provenienti da 75 nazioni di tutto il mondo che si contenderanno i 36 titoli in palio. A dieci anni di distanza la rassegna iridata torna nel bacino milanese, una grande opportunità per l'Italia. Tra gli azzurri più attesi Carlo Tacchini e Gabriele Casadei, medaglia d'argento a Parigi 2024 nel C2 500. Non sarà facile ripetersi dopo l'europeo conquistato nelle scorse settimane, ma l'Italia della canoa sogna in grande. pia/gm/gtr