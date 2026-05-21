Roland Garros, sorteggiati i tabelloni: Sinner comincia con Tabeur

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – Inizierà dalla wild card locale Clement Tabur l’avventura al Roland Garros di Jannik Sinner. Completato il Career Golden Masters agli Internazionali di Roma, il numero uno del mondo punta a vincere l’ultimo Slam che manca al suo palmares. Sulla terra rossa di Parigi, dove un anno fa arrivò fino alla finale, mancando tre match point prima di arrendersi a Carlos Alcaraz, il 24enne altoatesino è il grande favorito e vista l’assenza del campione in carica – che salterà anche la stagione sull’erba – nessuno sembra in grado di ostacolarlo.

Detto di Tabeur, Sinner troverebbe poi al secondo turno uno fra Fearnley o Cerundolo, possibile derby agli ottavi con Luciano Darderi (che a sua volta esordirà contro Ofner), quindi un quarto con Ben Shelton ed eventuale semifinale con Felix Auger-Aliassime o Daniil Medvedev.

Nel quarto di Sinner ci sono anche Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi, che inizieranno rispettivamente contro Marton Fucsovics e Tallon Griekspoor: il tennista romano in proiezione potrebbe affrontare Darderi al terzo turno, per il 25enne sanremese ipotetico secondo turno con Tsitsipas o Muller e terzo con Shelton.

Flavio Cobolli, all’esordio con un qualificato, è nel secondo quarto di tabellone e negli ottavi potrebbe scontrarsi con Medvedev. Sorteggio insidioso per Lorenzo Sonego, che inizierà sì con un giocatore proveniente dalle qualificazioni ma al secondo turno potrebbe incrociare Tommy Paul, al terzo il finalista di Roma Casper Ruud e agli ottavi Novak Djokovic.

Il serbo è inevitabilmente il favorito di questo spicchio di tabellone, con possibile quarto di finale contro Alex De Minaur e semifinale con Alexander Zverev, seconda testa di serie. Dalla parte del tedesco c’è Mattia Bellucci: al debutto sfiderà Quentin Halys, poi eventualmente un altro francese (Mannarino o Humbert) e al terzo proprio Zverev, in un quarto dove spicca anche la presenza di Taylor Fritz.

Due al momento le azzurre presenti nel tabellone principale femminile. Jasmine Paolini, finalista nel 2024, inizierà il cammino contro l’ucraina Dayana Yastremska, poi possibile secondo turno con Emma Raducanu. Sulla strada della toscana anche la semifinalista di Roma, Sorana Cirstea, prima di un ottavo con Elena Rybakina, in una metà di tabellone che comprende anche la quattro volte regina di Parigi Iga Swiatek, la fresca campionessa del Foro Italico Elina Svitolina e la 19enne russa Mirra Andreeva.

Nella parte alta del tabellone guidata da Aryna Sabalenka c’è invece Elisabetta Cocciaretto, che a Parigi non è mai andata oltre gli ottavi (2024): per la marchigiana debutto con una qualificata, in un percorso che potrebbe portarla a incrociare prima Ekaterina Alexandrova e poi, agli ottavi, Coco Gauff. La statunitense potrebbe dar vita a un quarto a stelle e strisce con Amanda Anisimova, con Jessica Pegula che invece rappresenta la minaccia principale per la Sabalenka sulla strada verso le semifinali.

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