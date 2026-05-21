ROMA (ITALPRESS) – Designati gli arbitri per l’ultima giornata del campionato di Serie A, stagione 2025-2026. Ancora qualche verdetto da emettere e turno spalmato dal venerdì alla domenica. Si comincia con l’anticipo di domani sera: ore 20.45 Fiorentina-Atalanta (Mario Perri di Roma), per poi proseguire sabato con altre due partite. Alle 18 Bologna-Inter (Kevin Bonacina di Bergamo) e alle 20.45 Lazio-Pisa (Maria Sole Ferrieri Caputi di Livorno). Queste tre sfide sono tra squadre che non hanno più nulla da chiedere alla classifica, così come le prime due previste domenica 24: alle 15 Parma-Sassuolo (Niccolò Turrini di Firenze) e alle 18 Napoli-Udinese (Andrea Zanotti di Rimini). Alle 20.45, invece, le cinque partite che saranno decisive per gli ultimi due posti disponibili per la Champions e per evitare il terzultimo posto che vale la retrocessione. Cremonese-Como (Fabio Maresca di Napoli) mette di fronte i grigiorossi che lottano per mantenere la categoria e i lariani che sognano il quarto posto, mentre Lecce-Genoa (Daniele Doveri di Roma) è decisiva solo per i salentini. Per la massima competizione europea in programma il derby della Mole tra Torino e Juventus (Luca Zufferli di Udine), la sfida tra Milan e Cagliari (Marco Guida di Torre Annunziata) e infine il match tra il Verona già retrocesso e la Roma di Gasperini, ormai a un passo dalla Champions. Al Bentegodi arbitrerà Simone Sozza di Seregno.

LE DESIGNAZIONI COMPLETE

Fiorentina – Atalanta (22/05, ore 20.45)

arbitro: Perri di Roma

Bologna – Inter (23/05, ore 18)

arbitro: Bonacina di Bergamo

Lazio – Pisa (23/05, ore 20.45)

arbitro: Ferrieri Caputi di Livorno

Parma – Sassuolo (24/05, ore 15)

arbitro: Turrini di Firenze

Napoli – Udinese (ore 18)

arbitro: Zanotti di Rimini

Cremonese – Como (ore 20.45)

arbitro: Maresca di Napoli

Lecce – Genoa (ore 20.45)

arbitro: Doveri di Roma

Milan – Cagliari (ore 20.45)

arbitro: Guida di Torre Annunziata

Torino – Juventus (ore 20.45)

arbitro: Zufferli di Udine

Verona – Roma (ore 20.45)

arbitro: Sozza di Seregno

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).