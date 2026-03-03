INDIAN WELLS (USA) (ITALPRESS) – Il tabellone maschile del Bnp Paribas Open 2026, il primo Masters 1000 della stagione sul cemento di Indian Wells, offre ai tifosi la prospettiva di rivedere in semifinale Carlos Alcaraz contro Novak Djokovic, come nell’ultimo atto dell’Australian Open. Nella parte bassa Jannik Sinner, n.2 del mondo, potrebbe invece affrontare nei quarti di finale lo statunitense Ben Shelton e in semifinale Alexander Zverev. È l’esito del sorteggio del tabellone principale del ricco torneo statunitense (montepremi 9.415.725 dollari) avvenuto nella notte italiana.

Il numero 1 del mondo Alcaraz arriva a Indian Wells, dove ha trionfato due volte, con un perfetto record stagionale di 12-0. Il 22enne ha completato il Career Grand Slam all’Australian Open e ha poi conquistato il suo 13° titolo ATP 500 a Doha. Lo spagnolo esordirà contro l’ex numero 3 del mondo, il bulgaro Grigor Dimitrov, o il francese Terence Atmane.

Djokovic, il campione più titolato nella storia del torneo con cinque trionfi all’attivo come Roger Federer, affronterà invece il polacco Kamil Majchrzak o il francese Giovanni Mpetshi Perricard nel suo primo match dalla finale di Melbourne. Potrebbe poi incrociare al quarto turno il campione in carica Jack Draper, rientrato nel circuito ATP la scorsa settimana a Dubai dopo sei mesi di stop per un infortunio al braccio sinistro.

Il numero 4 del mondo Alexander Zverev ha vinto sette Masters 1000 in carriera, ma non è mai andato oltre i quarti di finale a Indian Wells. Il tedesco debutterà contro l’azzurro Matteo Berrettini o il francese Adrian Mannarino; all’orizzonte un potenziale quarto contro Flavio Cobolli (testa di serie 15), che esordirà contro uno tra il tedesco Daniel Altmaier ed il serbo Miomir Kecmanovic, appena sconfitto in semifinale ad Acapulco, o Frances Tiafoe (21), che potrebbe scontrarsi al terzo turno con il romano a pochi giorni dal duello in finale proprio nel torneo messicano.

Zverev è proiettato verso un quarto di finale contro Lorenzo Musetti (5), che dopo l’esordio contro il vincente del match tra l’ungherese Marton Fucsovics ed un qualificato potrebbe incontrare lungo il suo percorso il francese Arthur Fils (30) al terzo turno, il canadese Felix Auger-Aliassime (9) o il russo Andrey Rublev (17) negli ottavi.

Sinner ha vinto tutti gli altri cinque ATP Masters 1000 sul cemento, ma non è ancora riuscito a trionfare nel deserto californiano, dove è arrivato al massimo in semifinale nel 2023 e 2024. Il fuoriclasse altoatesino debutterà al secondo turno contro l’australiano James Duckworth (83) o un qualificato.

Al terzo turno potrebbe incontrare l’argentino Tomas Martin Etcheverry, il canadese Denis Shapovalov o il greco Stefanos Tsitsipas, prima di un ottavo contro il russo Karen Khachanov (16), che potrebbe esordire contro il brasiliano Joao Fonseca o l’americano Tommy Paul (23). Ai quarti il tabellone offre la possibilità di un rematch Sinner-Shelton, dopo il recente quarto di finale all’Australian Open.

Per quanto riguarda gli altri azzurri in gara, in attesa dell’esito delle qualificazioni per Francesco Maestrelli, Luciano Darderi, testa di serie numero 20, debutterà al secondo turno contro un qualificato, così come Matteo Arnaldi, ma al primo round. Per Mattia Bellucci, invece, c’è subito il canadese Gabriel Diallo.

Nel main draw di singolare femminile c’è una sola giocatrice italiana, Jasmine Paolini. Nelle cinque precedenti partecipazioni al “1000” californiano, la toscana non è mai andata oltre gli ottavi di finale, raggiunti i due occasioni: nel 2024 ha perso in tre set con Anastasia Potapova mentre nel 2025 ha ceduto nettamente a Liudmila Samsonova. Settima forza del torneo, Paolini entrerà in corsa direttamente al secondo turno contro l’austriaca (e russa di nascita) Anastasia Potapova o una qualificata. La prima testa di serie che potrebbe incontrare è la numero 30, la cinese Xinyu Wang. La toscana è inserita nella parte alta del tabellone, dal lato della n.1 del mondo Aryna Sabalenka.

