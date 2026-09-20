FIRENZE (ITALPRESS) – Fiorentina e Napoli si dividono la posta in palio nel primo lunch match della stagione. Sfida bella, divertente, ricca di colpi di scena, e con solo due gol nel tabellino finale per merito dei due portieri, entrambi migliori in campo per le rispettive squadre. Passano per primi gli azzurri, pareggiano i viola ad inizio ripresa, ma fino alla fine non mancano le occasioni, e al triplice fischio finale c’è un misto fra delusione e soddisfazione generale, anche se per gli ospiti la vetta si allontana ulteriormente.

Sono i padroni di casa, schierati con un 4-2-3-1 che vede fluttuare sulla trequarti, a fare la partita, provando a sfondare in particolare sugli esterni con la coppia Njie-Mastantuono. In particolar modo quest’ultimo è molto ispirato, tanto che proprio l’argentino di scuola River a servire Atta al 17′, con l’ex Udinese che però centra la traversa. Neanche cento secondi più tardi è anche Fagioli ne prende una con una conclusione personale deviata sul legno orizzontale da Milinkovic-Savic.

Negli ospiti suona l’allarme e la risposta è immediata con Olivera che prima colpisce un palo, poi costringe De Gea ad un miracolo proprio dopo il rimbalzo del suo tiro iniziale sul legno. Sul corner il Napoli passa: batte Politano, Gilmour si inserisce dalle retrovie completamente privo di marcatura e fulmina De Gea. La Fiorentina subisce il contraccolpo e ci mette un bel po’ a reagire, anche perché gli azzurri si trovano a loro agio nel coprirsi e provare a ripartire.

Ad inizio ripresa Vanoli tenta subito la carta Valdepenas, togliendo l’adattato sulla sinistra Viery, e anche con un pizzico di fortuna i toscani pareggiano su una conclusione di Jimenez deviata nella propria porta da Marin: 1 a 1 al 51′. Max Allegri decide così di cambiare il proprio attacco: fuori Hojlung, e soprattutto Lang, all’ennesimo esame fallito, dentro Lucca e Neres. Serve però un miracolo di Milinkovic-Savic a dire no a Valdepenas su un contropiede lanciato di Njie. De Gea fa pari col collega evitando l’1 a 2 prima su Neres, poi su Favasuli, entrati subentrati da poco. La gara nel finale, in cui si rivede in campo anche Anguissa è viva ed aperta, le due squadre non rinunciano mai a cercare i tre punti nonostante le alte temperature vicine ai trenta gradi. Finisce uno a uno, il risultato sicuramente più giusto.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

FIORENTINA (4-2-3-1): De Gea 7.5; Jimenez 6.5, Dragusin 6.5, L.Ranieri 6 (40’st Pongracic sv.), Viery 6 (1’st Valdepenas 6); Ndour 5.5, Fagioli 6; Mastantuono 6, Atta 5.5 (21’st Pedro Goncalves 6), Njie 6 (35′ Gnonto sv.); Pellegrino 6 (21’st Beto 6). In panchina: Lezzerini, Christensen, Dodo, Brescianini, Joao Mario, Oulai, Mazzeo. Allenatore: Vanoli 6.

NAPOLI (4-3-3): Milinkovic-Savic 7; Di Lorenzo 5.5, Rrahmani 6, Rafa Marin 5.5, Olivera 6.5; Gilmour 7, Lobotka 6.5 (45’st Anguissa sv.), De Bruyne 5.5; Politano 6.5 (27’st Favasuli 6), Hojlund 5.5 (13’st Lucca 5.5), Lang 5 (13’st Neres 6). In panchina: Pugliese, Contini, Beukema, Badiashile, Vergara. Allenatore: Allegri 5.5.

ARBITRO: Doveri di Roma 6.5.

RETI: 23′ pt Gilmour, 6′ st Jimenez.

NOTE: pomeriggio umido e caldo, terreno in ottime condizioni. Prima del fischio di inizio è stato osservato 1’di silenzio in ricordo dell’ex calciatore Sandro Mazzola, scomparso ieri. Spettatori: 22.567. Incasso: 704.357,46 euro. Ammoniti: Mastantuono, L.Ranieri. Angoli: 5 a 3 per il Napoli. Recupero: 1′; 5′.

– Foto Ipa Agency –

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