PALERMO (ITALPRESS) – Vince il Palermo 2-0 ma è il Catanzaro ad accedere alla finale play-off per giocarsi la promozione in A con il Monza. I giallorossi hanno costruito il loro tesoro nella gara di andata (3-0) e al Barbera con spirito di sacrificio hanno portato a casa la qualificazione. Il club siciliano targato City deve ancora rinviare i propri sogni di promozione.

Il Palermo passa al primo affondo al 3′: punizione di Palumbo, tocco di Pierozzi e palla che arriva a Pohjanpalo che di testa batte Pigliacelli. Il Catanzaro prova a reagire e ci pensa il solito Iemmello a mettere i brividi alla retroguardia rosanero con un tiro a giro dal limite. All’8 è Ranocchia a sfiorare il raddoppio con una confusione dalla distanza. La partita si mantiene accesa e la squadra di Aquilani non si tira indietro cercando un paio di volte la conclusione con Liberali e Pontisso. Al 35′ Palermo vicinissimo al raddoppio con Pigliacelli che su cross dalla destra tocca il pallone togliendolo dalla testa di Pohjanpalo, che era pronto a colpire a porta vuota. Il primo tempo si chiude 1-0.

Nella ripresa il Palermo parte forte e al 3′ colpisce il palo con Palumbo. Al 7′ Pigliacelli compie il miracolo su una botta insidiosissima di Ranocchia. All’11’ su cross di Augello colpo di testa in tuffo di Vasic fuori per un soffio. Al 5′ altro miracolo di Pigliacelli che dice no a Johnsen. Dall’altra parte al 18′ è l’ex Di Francesco a impensierire Joronen con un tiro a giro. Il Palermo ci crede e nel finale al 43′ arriva il meritato raddoppio con un destro ravvicinato di Rui Modesto su cross di Ranocchia. Dopo il triplice fischio qualche discussione di troppo e un petardo lanciato in campo mentre il Catanzaro usciva.

IL TABELLINO DELLA PARTITA

PALERMO (4-2-3-1): Joronen 6; Pierozzi 6, Peda sv (16′ pt Magnani 6), Ceccaroni 6 (29′ st Corona sv), Augello 6; Segre 6 (5′ st Rui Modesto 6.5), Ranocchia 6; Le Douaron 5.5 (1′ st 1′ st Vasic 6), Palumbo 6, Johnsen 6.5 (29′ t Gyasi 6); Pohjanpalo 7. In panchina: Gomis, Gomes, Bani, Giovane, Bereszynski, Blin, Veroli. Allenatore: Inzaghi 6.

CATANZARO (3-4-2-1): Pigliacelli 7.5; Cassandro 6.5, Antonini 6.5, Brighenti 6.5; Favasuli 6 (43′ st Bashi sv), Petriccione 6 (31′ st Rispoli sv), Pontisso 6.5, Alesi 6 (31′ st Frosinini sv); Liberali 6 (1′ st Di Francesco 6), Iemmello 6.5 (16′ st Pompetti 6); Pittarello 6. In panchina: Marietta, Jack, Nuamah, Oudin, Koffi, D’Alessandro, Buglio. Allenatore. Aquilani 6.

ARBITRO: Marcenaro di Genova 6.

RETI: 3′ pt Pohjanpalo, 43′ st Rui Modesto

NOTE: Serata serena, terreno in perfette condizioni. Spettatori: 33.286. Espulsi: 48′ st Pierozzi per scorrettezze. Ammoniti: Johnsen, Pittarello, Vasic, Pontisso, Di Francesco. Angoli: 5-1. Recupero: 6′; 6′. Prima della partita maxi coreografia che ha coinvolto l’intera curva nord e la gradinata in memoria di Alessia La Rosa, la piccola tifosa del Palermo, morta a 8 anni in seguito a un tumore.

– Foto IPA Agency –

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