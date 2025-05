Si è svolta l’ultima tappa del ciclo di eventi sull’inclusione, Manca “Formiamo anche dal punto di vista umano”

CAGLIARI (ITALPRESS) – Oltre 500 studenti in cinque città e tantissimi ospiti. Si è tenuta oggi a Sa Manifattura di Cagliari l’ultima tappa del ciclo di eventi sull’inclusione promosso dall’Assessorato regionale del Lavoro. “Tra le nostre competenze c’è anche la formazione, e credo che prima di tutto uno dei nostri obiettivi sia quello di formare dal punto di vista umano, creare maggiore umanità. Una riflessione che oggi davanti a oltre 50 mila bambini morti in Palestina, nel silenzio mondiale, è fondamentale, specialmente in questa sede in cui ci sono i nostri ragazzi e gli insegnanti. Il cortometraggio che abbiamo visto stamattina parla di inclusione e per includere é necessario che ci sia umanità e sensibilità, caratteristiche che ci fanno crescere”. Queste le parole che l’assessora del Lavoro Desirè Manca ha rivolto ai ragazzi e a tutti gli ospiti che oggi hanno partecipato all’evento “Oltre le Barriere, Storie, visioni, dialoghi”, in cui è stato proiettato il cortometraggio “Il seme della speranza” diretto dal regista Nando Morra, presente in sala per dialogare con il pubblico.

L’evento, rivolto a cittadini, studenti, operatori del terzo settore e istituzioni, é stato occasione per riflettere su tematiche importanti come il pregiudizio, la discriminazione e le forme di bullismo. Temi trattati anche durante le tavole rotonde alle quali, nelle città di Sassari, Nuoro, Oristano, Carbonia e Cagliari, hanno partecipato educatori, psicologi, mediatori culturali, esponenti comunali e della Regione. “Non pensiamo solo a quello che possiamo costruire dal punto di vista materiale – ha concluso l’assessora Manca – ma soprattutto a quello che costruiamo dentro di noi, che ci arricchisce e che ci fa crescere”.

-Foto regione Sardegna-

(ITALPRESS).