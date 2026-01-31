Svolta nella scomparsa di Daniela Ruggi nel Modenese, sono suoi i resti trovati in un rudere

MODENA (ITALPRESS) – Svolta sul caso di Daniela Ruggi, la donna scomparsa nel settembre 2024 da Vitriola, frazione di Montefiorino, in provincia di Modena. I resti umani trovati, lo scorso 1 gennaio, in una torre diroccata non molto distante dall’abitazione della donna, appartengono alla 32enne. A stabilirlo sono stati gli esami del Dna, dopo che nelle scorse settimane campioni erano stati prelevati da oggetti appartenuti alla 32enne e alla madre. Lo rivela il Resto del Carlino.

Daniela Ruggi era sparita il 19 settembre del 2024, dopo che il giorno prima era stata avvistata per l’ultima volta all’uscita dell’ospedale di Sassuolo, dopo un’infezione non grave. La donna era seguita dai servizi sociali. Le indagini sono state condotte dai carabinieri.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).